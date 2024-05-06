حسام حسن: معنديش مشكلة ألعب في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن مهاجم فريق سموحة أسباب تألقه مع الفريق السكندري بعد تجربته في النادي الأهلي مؤخراً وعدم التوفيق.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

وشهدت المباراة طرد حسام حسن بعد حصوله على البطاقة الثانية بداعي التمثيل بالسقوط داخل منطقة الزمالك للتحايل على الحكم لاحتساب ركلة جزاء، في لقطة مثيرة للجدل للحكم محمود البنا الذي أدار اللقاء.

وقال حسام حسن في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "كابتن أحمد سامي تحدث معنا بأن مباراة الزمالك في كفة وباقي المباريات في كفة أخرى وذلك بعد خسارتنا بخماسية أمام الزمالك من قبل.. لذلك كانت مواجهة اليوم هامة جدا بالنسبة لنا".

وأضاف: "الزمالك اسم كبير سواء باللاعبين الأساسيين أو الاحتياط، ونتمنى التوفيق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي".

وعن الطرد تابع حسام حسن : "أنا ممثلتش خالص.. تعرضت لنفس اللقطة اللي اتعرض ليها سامسون في مباراة الزمالك والبنك الأهلي والمفروض في قانون بيحميني.. وقولت للبنا أنا مش بمثل.. وارجع لتقنية الفيديو.

وواصل: "أنا من منتصف الملعب كنت شايف إن كرة أحمد حمدي مش ركلة جزاء بسبب إن لاعب سموحة لمس الكرة أولا".

وزاد: "التألق في سموحة ممكن يكون عامل التوفيق مكانش معايا في الأهلي ودايما اللاعب بيكون عايز يرتاح نفسيا للعب بشكل أكثر راحة".

وأوضح: "قميص الأهلي أو الزمالك له هيبة بالتأكيد، لكن طلوعي من النادي الأهلي مش عشان اثبت حاجة للناس.. أنا كدة كدة كويس.. لكن العامل النفسي فقط هو اللي كان مؤثر".

وأردف حسام حسن : "أكيد كنت هتألق مع مارسيل كولر لأنه مدرب كويس.. وموسيماني برضو مدرب كويس وأي مدرب بيقود الأهلي هيكون كويس وانا كنت مبسوط مع كولر لكن حسيت إني مش هكون أولوية بالنسبة له ولسة عندي أفضل من كدة".

وعن مفاوضات مع الزمالك اختتم حسام حسن : "معنديش مشكلة ألعب لنادي الزمالك فهو نادي كبير، الفترة اللي جاية بسعى لتقديم أداء أكبر من أجل منتخب مصر ووقتها أدرس العروض المقدمة لي".

ترتيب سموحة في الدوري بعد الفوز على الزمالك

ورتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز السادس، بعدما لعب 20 مباراة حقق 8 انتصارات و7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.