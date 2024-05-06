أحمد سامي: كنا قادرين هزيمة الزمالك بأكثر من هدف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الفوز ضد الزمالك لا يقلل منه، وهو فريق كبير ويتمنى التوفيق لهم أمام نهضة بركان المغربي وحصد الكونفدرالية.

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وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لدينا تشكيل ثابت ونجحنا في استغلال أخطاء جوزيه جوميز، وما يميز سموحة أنه لديه ذكاء جماعي واستحقينا 3 نقاط".

وأضاف: "أملك خبرات قليلة داخل الفريق وهناك صغار اللاعبين، وبالتالي كان هناك هزة في النتائج، وفزنا في 3 مباريات على التوالي، واللاعبين تملك إمكانيات تضعهم في المراكز الأولى".

وقال أحمد سامي: "الشوط الثاني كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف وهدفين، وسعيد باللاعبين لأنهم نفذوا التعليمات بشكل صحيح وتفوقوا على أنفسهم داخل الملعب".

واستطرد: "طموحي أن أدرب المنتخبات الوطنية والنادي الأهلي يوما ما ولكن الأهلي بيستقطب الأجانب ولكنه حلم، ومقدرش اكون مدرب عام في الجهاز الأجنبي، أصل هيضيف إيه ليا وانا سني 50 سنة".

واختتم: "محمود البنا من أفضل الحكام، ولكنه غير موفق في مباراتنا أمام الزمالك، وكنت أتمنى عدم طرد حسام حسن طالما تم إلغاء ركلة الجزاء، لأن في النهاية خسرت اللاعب بالمباريات المقبلة".