خالد الغندور يثير الجدل بشأن تتويج الزمالك بـ الدوري المصري

أثار الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، الجدل بشأن تتويج الفارس الأبيض للدوري المصري الموسم الحالي 2023-2024، بعد الهزيمة أمام سموحة أمس الأحد.

وخسر الزمالك أمام نظيره سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال خالد الغندور عبر قناة أون تايم سبورت:” أعتقد أن كل ما يفكر فيه لاعبي الزمالك وجوميز الآن هو نهائي الكونفدرالية”

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وتابع:” ما فعله جوميز في مباراة سموحة دليل على كلامي، حيث أراح زيزو وفتوح ودونجا وعمر جابر والمثلوثي وسامسون، من أجل مباراة الكونفدرالية”.

وواصل:” لقد قلت من قبل أن الزمالك لن يتوج بالدوري لهذا الموسم، اتمنى أن يحصد الأبيض المركز الثاني على الأقل”.

وأختتم:” الزمالك أمام سموحة قدم مباراة متوسطة، هناك لاعبين لعبت للمرة الأولى مع بعضهم، مثل حسام عبدالمجيد وياسر حمد، لم يكن هناك تجانس بين اللاعبين وبعضهم”.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.