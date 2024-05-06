مدرب إنبي: أحلم بلقب الدوري.. الأهلي والزمالك لم يفوزا علينا

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إنه يحلم بالتتويج بلقب الدوري مؤكداً أنه دائمًا يتحدث مع اللاعبين في هذا الشأن.

وحقق فريق إنبي الفوز على البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 32 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند في المركز الـ15.

أضاف ياسين خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدي عبد الغني:" فريق البنك الاهلي محترم ولكننا استغلينا أخطائهم ونسير علي خطط منظمة وفق سياسة النادي البتروي ".

تابع ياسين:" رئيس نادي إنبي يوفر الاستقرار للنادي البترولي وهذه الأمور تجعلك تعمل بكل أريحية دون ضغوط".

وأكمل:" درست فريق البنك الأهلي جيدا واستغليت الأخطاء الدفاعية لديهم ونتمنى استمرار النتائج الإيجابية".

تابع:" أحلم بالتتويج بلقب الدوري المصري ودائماً اتحدث مع اللاعبين في هذا الشأن حتي أرفع الحافز لديهم".

وواصل:" انبي نتائجه جيدة أمام الفرق الكبيرة وفزنا علي الزمالك في وقت سابق وتعادلنا مع الأهلي فلما لا نتوج بالدوري".