لاعب نهضة بركان السابق يكشف سبب أفضلية الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمر النمساوي قائد فريق نهضة بركان المغربي السابق أن مباراة الزمالك المقبلة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة للغاية بسبب ما يتمتع به الأبيض من خبرات في البطولات القارية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي القادمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، حيث من المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 ضمن مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

وقال عمر النمساوي في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية على نهضة بركان نظرا لخبرات الزمالك الأفريقية الكبيرة واللاعبين المميزين في الفريق".

وتابع: "نهضة بركان يملك لاعبين مميزين أيضا ولكن أصغر سنا من نسخة 2019، مما يعطي أفضلية عنصر الخبرة للاعبي الزمالك ولكن نأمل أن يكون لاعبينا على قدر الحدث".

واختتم عمر النمساوي حديثه: "نادي الزمالك لا يملك نجم واحد بل منظومة جماعية مميزة لكني أرى أن سامسون أكينيولا هو لاعب مميز للغاية.. وكذلك سيف الجزيري".

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.