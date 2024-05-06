بطولة البرتغال: سبورتينغ يحسم لقبه العشرين بخسارة بنفيكا

الرياص - اسماء السيد - باريس: حسم سبورتينغ لقبه العشرين في الدوري البرتغالي لكرة القدم مساء الأحد بخسارة ملاحقه وجاره بنفيكا، بطل الموسم الماضي، على أرض فاماليكاو 0 2 في المرحلة الثانية والثلاثين.

وتوج سبورتينغ باللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم نتيجة فوزه السبت على بورتيموننسي 3 0 وخسارة بنفيكا، ما جعله متقدماً على الأخير بفارق ثماني نقاط.

ولا يزال سبورتينغ بعيداً جداً في صراع الزعامة التاريخية مع بنفيكا وبورتو اللذين يحتلان المركزين الأولين من حيث عدد الألقاب بـ38 و30 على التوالي.

وبعد صيام طيلة 18 عاماً، عاد سبورتينغ الى منصة التتويج عام 2021 قبل أن ينحني مجدداً أمام بورتو وبنفيكا اللذين أحرزا اللقب في الموسمين الماضيين.

وسيخوض سبورتينغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما اكتفى هذا الموسم بالمشاركة في "يوروبا ليغ" حيث انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد أتالانتا الإيطالي، وذلك بفضل مدربه لاعب بنفيكا السابق روبن أموريم الذي كان مهندس التتويج بلقب 2021 أيضاً، والسويدي فيكتور غيوكيريس الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بـ27 هدفاً.