موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حينما يحل ضيفًا ثقيلًا علي نظيره كريستال بالاس في ختام مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، والتي يستضيفها ملعب سيلهرست بارك.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports HD 1.

ويبحث مان يونايتد عن حصد الثلاث نقاط أمام كريستال بالاس اليوم، لتعويض تعادله الأخير مع بيرنلي بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 35 من مسابقة البريميرليج.

كما يتطلع اليونايتد لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على حجز مقعد فى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد ضياع حلم المشاركة فى دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، وإذا حقق الفوز اليوم سيصل إلى المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفارق نقطة عن نيوكاسل يونايتد، على الجانب الآخر، يحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة.