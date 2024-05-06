اخبار الرياضه

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين، الموافق 6 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

 

مواعيد مباريات اليوم

بيراميدز ضد فيوتشر اف سي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

طلائع الجيش ضد المصري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

 

مواعيد مباريات اليوم

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

 

مواعيد مباريات اليوم

ساليرنيتانا ضد أتالانتا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد نابولي، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل الفرنسي ضد أولمبيك ليون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الهلال ضد الأهلي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

الأهلي ضد الزمالك، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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