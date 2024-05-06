الليلة.. بيراميدز وفيوتشر في صدام مشتعل بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره فريق بيراميدز، في المباراة التي يحتضنها استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز في السابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

اخر ظهور لبيراميدز وفيوتشر بالدوري

تعادل فريق مودرن فيوتشر وطلائع الجيش سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 20 ببطولة الدوري الممتاز.

بينما خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من إنبي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز وفيوتشر بالدوري

يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 18 هدفًا واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر.