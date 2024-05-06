التعاون السعودي يقترب من استعادة اللاعب جيروتو

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن إقتراب اللاعب البرازيلي أندري جيروتو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي من جديد إلى التدريبات الجماعية .

وكشفت صحيفة " الرياضية " السعودية ، عن اقترب اللاعب جيروتو، بشكل كبير للغاية من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد مشاركته في جزء منها .

والتحق جيروتو بزملائه في بداية الحصة التدريبية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي ضمن خطة وضعها الجهاز الطبي وتستهدف عودته بشكل تدريجي بحسب المصادر ذاتها التي رجحت أن يكون اللاعب البرازيلي متاحًا للمشاركة في مواجهة الرياض، الخميس المقبل ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وعانى جيروتو «32 عامًا» من إصابة في الظهر أبعدته عن قيادة خط دفاع فريقه خلال مباراة الهلال التي خسرها "سكري القصيم"

وعاود لاعبو التعاون تدريباتهم، الأحد، بعد يوم من الراحة عقب الخسارة أمام الهلال «0-3»، الجمعة ضمن الجولة 30 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقسم البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، لاعبيه إلى مجموعتين خلال الحصة التدريبية طبقًا لما كشفه حساب النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء الهلال، وأجروا تمارين استشفائية، فيما فرض المدرب البرازيلي على البقية تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

ويتأهب «سكري القصيم» لمواجهة الرياض الخميس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض لحساب الجولة الـ31 من الدوري.

ويحتل الفريق القصيمي المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بينما يأتي نظيره العاصمي في المركز الـ14 بـ29 نقطة.

يشار إلى أن مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري انتهت لصالح الرياض "2-1".