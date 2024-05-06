قرار عاجل من كولر بشأن وسام أبو علي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قرارًا عاجلًا بشأن الفلسطيني وسام أبو علي قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر كولر على استمرار الدفع بوسام أبو علي في مركز المهاجم بشكل أساسي خلال مبارتي الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام الاتحاد السكندري وبلدية المحلة القادمتين.

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ويأتي قرار كولر باستمرار الدفع بوسام أبو علي من أجل تجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، والمقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات نصف النهائي.

فيما تأهل الترجي لنهائي البطولة عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، في مجموع مبارتي نصف النهائي.

ويعد الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.