الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

تلقى نادي الزمالك هزيمة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز من نظيره سموحة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الزمالك أصبح مهددًا من عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل؛ وذلك بعد الهزيمة من فريق سموحة أمس في الدوري وتجمد رصيد الفريق عند النقطة 24 من 15 مباراة”.

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وأضاف: “مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الإفريقية أمامها أسبوع، وهناك فرصة أمام جوميز للعب بالتشكيل الرئيسي”.

وتابع: “الزمالك ليس لديه وقت ولا رفاهية فقد النقاط، والفريق أصبح مهددًا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، خاصة وأنه يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز”.

وأكمل: “عبد الله السعيد عليه 45 الف علامة استفهام ولولا إنه السعيد ما كان أحد اهتم بالصفقة”.

واختتم: “مشاركة الاهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا يعطي زخم وقوة للبطولة، ولابد أن يكون هناك توضيح من قبل إدارة الزمالك للجهاز الفني بقيادة جوميز بأهمية مشاركة الزمالك في البطولة”.