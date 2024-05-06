لبيب رئيسا وسليمان مشرفا.. تفاصيل سفر بعثة الزمالك للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، للسفر إلى المغرب، لخوض نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم موقع الخليج 365، أن بعثة الزمالك سوف تتوجه إلى المغرب يوم الخميس المقبل، بطائرة خاصة من أجل تسهيل مهمة الوصول وتذليل العقبات أمام اللاعبين".

وأوضح المصدر، أن حسين لبيب رئيس النادي، قرر السفر مع الفريق إلى المغرب، رئيسا للبعثة، بينما يرافق البعثة أحمد سليمان بصفته مشرفا على فريق الكرة.

وأتم المصدر، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة، ومعه إداري الفريق، سوف يسبقان البعثة إلى المغرب، من أجل ترتيب الإقامة وملاعب التدريب.