"احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، النار على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد خسارة الأبيض أمام سموحة أمس بالدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه"الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "جوميز لو عاوز يخسر مش هيلعب كدا، الزمالك أصبح يسير على سطر ويترك سطر".

وأضاف:"الزمالك فريق ينافس على العديد من البطولات مثل أي فريق كبير، ولابد من وجود بدائل جيدة، بالإضافة إلى مدرب يعرف كيفية ومعنى التدوير، وليس لمجرد إراحتهم ولا يوجد بدائل لهم".

وأكمل: "أنا قلق على الزمالك خلال الموسم الحالي، والذي كان من الممكن أن يكون موسم ناجح، والمعطيات هي من تأكد ذلك، والجمهور لن يقبل أن يكون طموح فريقه هو المشاركة في كأس الكونفدرالية فقط، (احنا بتوع كونفدرالية)، وهذا ليس طموح النادي وجماهيره".

وأوضح: "على جوميز أن يرتدي قناع جروس، والزمالك في حاجة لتفكيره، والاستعانة بـ 14 لاعبًا من أجل الفوز وتحقيق اللقب والتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته: "على جوميز أن يكن واقعيًا ويقوم بالعمل والتدوير بين 14 لاعبًا فقط خلال المباريات القادمة".

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