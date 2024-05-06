"أنا حزين جدا".. حكم دولي يعلق على قرار إلغاء هدف الزمالك وما فعله حارس سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، على قرارات محمود البنا حكم مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك أمس الأحد أمام سموحة بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة جدلا تحكيميا واسعا.

وقال جهاد جريشة في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": "محمود البنا أحد أفضل الحكام في مصر، ولكن منذ موسم أو موسمين مستواه متراجع، ولم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة الزمالك وسموحة".

وأضاف:" طرد حسام حسن غير صحيح واللاعب يستحق ركلة جزاء، وأنا حزين جدا على محمود البنا لأنه حكم كبير والآن هو في مستوى غير مستواه، لأن مهاجم سموحة تعرض للشد من مدافع الزمالك".

وأوضح:" هدف نادي الزمالك بالفعل غير صحيح والكرة تسلل واضح والخطوط كانت بشكل صحيح وقرار المساعد صحيح".

وأتم تصريحاته: "لقطة احتفاظ الهاني سليمان حارس سموحة بالكرة كان قرار البنا صحيحا، رغم أن القانون موجود أن إذا كان الحارس أمسك الكرة 6 ثوان، تكون هناك خطأ ، وهي لم تحسب كثيرا، وبها مرونة ولكن البنا قام باحتسابها، ما عليه فقط هو أنه كان يحذر الحارس".

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