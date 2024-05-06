"ده قرار نهائي".. خالد مرتجي يفجر مفاجأة بشأن عودة لاعبة الزمالك للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نقل الإعلامي هاني حتحوت تصريحات على لسان خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ردا على أسباب عدم التواجد في مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات ببطولة أفريقيا، وحقيقة عودة مريم متولي لاعبة الزمالك.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك، حقق الفوز على الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت.

وقال خالد مرتجي لبرنامج "الماتش": "لم نتواجد في تسليم الميداليات، لأن البروتوكول لا يسمح بتواجد أي شخص سوى رئيس اللجنة العليا المنظمة فقط وهو محمد الدماطي، ولكن جميع أعضاء المجلس ظلوا متواجدين حتى النهاية".

أضاف: "هنئنا جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك، منهم نيرة الأحمر، وأحمد سليمان، ولن نسمح للوقيعة بيننا من أي طرف خارجي".

وآكمل: "لم يحدث إطلاقا التواصل مع مريم متولي لاعبة الزمالك للعودة مرة أخرى للنادي الأهلي، كما قالت، بل إن جميع اللاعبات التي رحلن عن النادي هناك قرار نهائي، بعدم عودتهم مرة أخرى، بسبب الطريقة التي رحلن بها".

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