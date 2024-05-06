شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مكافأة خاصة لنجوم سموحة بعد الفوز على الزمالك.. والبنا غير موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن هناك مكافأة خاصة للاعبى الفريق السكندرى بعد الفوز على الزمالك، وذلك بعد استعادة الثقة رغم البداية غير الجيدة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.

وقال فرج عامر، فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم، "الحكم محمود البنا غير موفق فى بعض القرارات التحكيمية أمام الزمالك، حيث حرم سموحة من ركلة جزاء صحيحة، وهذا الأمر حدث معنا فى كثير من المباريات هذا الموسم".

وأضاف فرج عامر، "كنت سأهاجم التحكيم بشكل كبير فى حال عدم فوز سموحة أمام الزمالك، نظرا للأخطاء التي ارتكبها محمود البنا فى المباراة".

وتابع فرج عامر، "النيجيرى جونيور أجايى يقدم مستويات مميزة مع فريق سموحة حاليا، ولكن أنتظر منه المزيد، وكنت خايف على سمعة فريق سموحة من تقديم اللاعب شكوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم وقمت بالحديث معه وخضع للعلاج بعد التشخيص الخاطئ فى بداية الأمر".

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز السادس، بعدما لعب 20 مباراة حقق 8 انتصارات و7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.