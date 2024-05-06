شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص عمرو السولية قبل إعلان قائمة مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي لفحص طبي من قبل طبيب الفريق على هامش مران فريقه اليوم، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له بعد شكواه من إجهاد عضلي قبل انطلاق مباراة الأهلي الماضية ضد الجونة، وتسببت فى استبعاده من التشكيل الأساسي ومشاركة كريم نيدفيد بدلا منه.

وكان مقررا أن يشارك عمرو السولية أساسيا فى وسط الأهلي مع إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، قبل أن يشكو من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، ليتم استبداله من التشكيل ودخول كريم نيدفيد بد منه، وتحدد الفحوصات التي سيخضع لها اليوم مدة غيابه وبرنامج التأهيل الخاص به.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الأهلى فوزاً كبيراً بثلاثية دون رد على الجونة في اللقاء الذى جمعهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.



ويستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.



وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الاهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.