شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحيى ذكرى محمد شاهين هداف النسور وصاحب الهدف التاريخى فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الحساب الرسمى للنادى المصرى على فيس بوك الذكرى السنوية السابعة لـ محمد شاهين، هداف النسور الخضر فى مسابقة الدورى.

وكتب حساب المصرى، "تمر اليوم الذكرى السنوية السابعة لأحد أهم رموز القلعة الخضراء على مدار تاريخها، نجم منتخب مصر والنادى المصرى محمد شاهين، صاحب المركز الثالث فى قائمة هدافى النسور الخضر بالدورى الممتاز برصيد 64 هدفًا، وهو أيضًا صاحب هدف منتخب مصر فى مرمى منتخب البرازيل بأولمبياد طوكيو 1964، والذى كان سببًا فى تسميته بشاهينيو".



محمد شاهين



ويستعد النادى المصرى لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى تجمع الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وحافظ النادى المصرى على وصافة الدورى بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 10 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.