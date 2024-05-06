شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى الزمالك استعداداً لنهضة بركان بذهاب نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وكذلك لاعبو الفريق، صفحة مسابقة الدوري المصري بعد الانتهاء من مواجهة سموحة، وأعلن بعدها الجهاز الفني حالة الطوارئ القصوى استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل 12 مايو الجاري، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر ذاته.

وطلب الجهاز الفني من اللاعبين ضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا في الفترة الجالية والتركيز فقط في التدريبات وتقديم افضل ما لديهم بهدف تحقيق نتيجة ايجابية في عقر دار الفريق المغربي وتسهيل مهمة التأهل في القاهرة.

وحدد نادي الزمالك، الخميس المقبل 9 مايو، للسفر إلى المغرب استعداداً لمواجهة نهضة بركان، ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الموافقة على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى المغرب بطائرة خاصة، من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق، مع العمل علي تضييق عدد افراد البعثة لاكبر قدر ممكن حتي لا يؤثر هذا الأمر بالسلب على تركيز اللاعبين أو أن يصل إليهم شعور الاحتفال قبل المباراة.