شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفضل استمرار محمود متولى فى دفاع الأهلى رغم عودة ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استمرار لاعبه محمود متولى فى قيادة دفاع المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب فى مباراة الجونة الأخيرة بالمسابقة والتى كان سبباً فى تتويجه بجائزة رجل المباراة.

وكان مارسيل كولر قد استقر منذ فترة على تجميد محمود متولى حتى نهاية الموسم الحالى مع عرضه للبيع أو فسخ عقده بسبب كثرة إصاباته وعدم استفادة الأهلى من جهوده لفترات طويلة وفى أوقات حاسمة، قبل أن يضطر للاعتماد على خدماته فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بسبب الغيابات الكثيرة والمؤثرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر فى الفترة الماضية.

وظهر محمود متولى بشكل مرضٍ فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري الأبطال ومباراة الإسماعيلى بالدوري، وهو ما يحفز الجهاز الفنى على منحه فرصة جديدة فى مباريات الدورى المقبلة، لاسيما مع وجود رغبة فى استمرار عملية التدوير بين اللاعبين.

وتسببت الإصابة الكثيرة التى تعرض لها محمود متولى فى تعطيل انطلاقته مع الفريق الأحمر سواء، رغم نيله ثقة كافة المدربين الذين تولوا تدريب الأهلى وهم رينيه فايلر وبيتسو موسيمانى وريكاردو سواريش وأخير مارسيل كولر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الاهلى فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الجونة في اللقاء الذى جمعهم مساء السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.



يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الاهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.