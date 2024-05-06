شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتا الاتحاد والبلدية قبلة الحياة لـ3 لاعبين بالأهلي قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلي على موعد مع مباراتين مهمتين في مشواره بمسابقة الدوري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري بنظام الذهاب والإياب، وهي الفرصة المواتية لأكثر من لاعب من أجل استعادة لياقتهم الفنية والبدنية على أمل المشاركة في النهائي القاري.



ويغيب كل من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم عن الأهلي بسبب عدم الجاهزية الفنية بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم الفترة الماضية، وغيبتهم عن صفوف الأهلي لفترة طويلة.

محمد الشناوي

تعرض الشناوي للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وأجرى عملية جراحية قبل أن يتعافى من الإصابة ثم يتعرض للإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية، وأنهى برنامجه التأهيلي وينتظر الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات قبل نهائي أفريقيا.

ياسر إبراهيم

تعرض ياسر إبراهيم للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويغيب عن فريقه منذ قرابة شهرين، قبل أن يتعافى وينتظر شارة الجهاز الفني للمشاركة فى مباراتي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، من أجل تجهيزه للمشاركة في نهائي أفريقيا.

أليو ديانج

يجهز أليو ديانج نفسه من أجل العودة إلى قائمة الأهلي والمشاركة في مباراتي الاتحاد والبلدية، على أمل أن يكون جاهزا قبل خوض مباراتي نهائي إفريقيا ويساهم مع زملائه في حصد اللقب الإفريقي للمرة الثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.