شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الأهلي يتدخلون لاحتواء أزمة أفشة مع كولر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص لاعبو الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية ورامى ربيعة، على تهدئة الأجواء بين السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق ومحمد مجدى أفشة لاعب الفريق.

وخرج أفشة من حسابات كولر فى مباراتى الجونة والإسماعيلى بالدوري بعد قرار المدرب السويسري باستبعاد اللاعب من قائمة المارد الأحمر عقب الأزمة التي حدثت بينهما بعد مباراة مازيمبي الكونغولى، إثر اعتراض أفشة بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته فى مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب نجوم الأهلى الكبار فى عقد جلسة بين كولر وأفشة يبادر فيها اللاعب بتقديم الاعتذار لمدربه من أجل إنهاء الأزمة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره مباراتا الترجى التونسى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا وهى الموقعة الفاصلة فى مشوار الأهلى هذا الموسم .

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الأهلى فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الجونة في اللقاء الذى جمعهم مساء السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

ويستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف. وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الاهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.