شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستفسر من رابطة الأندية عن شروط المشاركة القارية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن إدارة النادي البورسعيدي تواصلت مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، للاستفسار عن شروط المشاركة فى البطولات القارية بالموسم الجديد، خاصة مع احتمال إرسال أسماء الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية بعد الانتهاء من احتساب نقاط الدور الأول من الدوري.

ويتمسك مسؤولو المصري بالمشاركة في البطولات القارية بالموسم الجديد، خاصة أن الفريق البورسعيدي حافظ على تواجده في المربع الذهبي منذ بداية الموسم الجاري.

وحافظ النادى المصرى على وصافة الدورى بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 10 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، قد عاد إلى قيادة تدريبات الفريق البورسعيدي، استعدادا لمباراته أمام الطلائع، عقب عودته إلى القاهرة الخميس الماضي قادماً من المغرب بعد انهاء اجراءات الحصول على الرخصة التدريبية برو.