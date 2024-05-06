شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الاسكواش يسيطرون على 21 لقبا ببطولة العالم.. ونور الشربيني تنفرد بـ7 كؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق نسخة جديدة من بطولة العالم للاسكواش، حيث أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش استضافة متحف الحضارة لبطولة العالم التى تقام في مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ7 ألقاب كاملة.

ونستعرض السجل الذهبي لأبطال العالم للاسكواش من مصر قبل انطلاق النسخة الجديدة:

الفائزون رجال:

2022-2023 علي فرج (مصر)

2021-2022 علي فرج (مصر)

2020-2021 علي فرج (مصر)

2019-2020 طارق مؤمن (مصر)

2018-2019 علي فرج (مصر)

2017 محمد الشوربجي (مصر)

2016 كريم عبد الجواد (مصر)

2014 رامي عاشور (مصر)

2009 عمرو شبانة (مصر)

2008 رامي عاشور (مصر )

2007 عمرو شبانة (مصر)

2005 عمرو شبانة (مصر)

2003 عمرو شبانة (مصر)



السيدات:2022-2023 نور الشربيني (مصر)2021-2022 نور الشربيني (مصر)2020-2021 نور الشربيني (مصر)2019-2020 نور الشربيني (مصر)2018-2019 نور الشربيني (مصر)2017 رنيم الوليلي ( مصر)2016 نور الشربيني (مصر)2015 نور الشربيني (مصر).