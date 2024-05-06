شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبدأ جلسات التأهيل النفسي للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، الجلسات النفسية مع اللاعبين لتحفيزهم وتأهيلهم من الجانب الذهني للمباراة المصيرية أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستكتب تتويج الفريق والجهاز الفني بأول بطولة أفريقية في الموسم الحالي، خاصة الصفقات الجديدة التي تبحث عن اللقب الأول مع القلعة البيضاء.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين ليلهب حماسهم ويعدهم نفسيًا قبل المباراة المرتقبة.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان فى ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 12 مايو الجاري في المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

جدير بالذكر أن مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ستقام يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.