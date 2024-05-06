شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى صدارة جدول ترتيب الدوري قبل ختام الجولة الـ"21" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة 21 بالدوري المصري بإقامة مباراتين تجمعان طلائع الجيش والمصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وبيراميدز مع مودرن فيوتشر باستاد الدفاع الجوي.

يخوض فريق بيراميدز مباراة قوية أمام فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، باستاد الدفاع الجوى فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى المصرى "دورى nile".

ويرغب فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، فى الابتعاد بصدارة الدورى التي يسيطر عليها الفريق السماوى منذ فترة طويلة، بينما يخطط فيوتشر بقيادة تامر مصطفى لاستعادة الانتصارات للدخول أكثر فى المنطقة الدافئة، ويتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 38 نقطة بينما يقبع فيوتشر في المركز التاسع بـ26 نقطة.

وتقام غداً الثلاثاء مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري تجمع الأهلى مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولى.

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تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.