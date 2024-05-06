شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يحتوى غضب كريستو فى جلسة خاصة بسبب دكة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق، لاحتواء غضبه بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال مصدر في الأهلي، إن بيبو ينوي التحدث مع كريستو خوفاً من حدوث فتنة بين اللاعبين البدلاء فى ظل اقتراب الفريق من خوض مباراتى الترجى التونسى بنهائى دوري أبطال أفريقيا، والتي يتطلع فيها للتتويج باللقب القاري.

ويستعد النادي الأهلي يستعد لحسم مصير محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق الذي خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بشكل تام.

كريستو الذي انضم للأهلي في يناير 2023 من النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الأهلى لمدة أربع سنوات ونصف السنة لم يظهر مع كولر إلا على فترات مُتباعدة، الأمر الذي جعل اللاعب يطلب الرحيل.

وترغب عدة أندية مصرية وتونسية وأخرى خليجية وأوروبية فى الحصول على خدمات اللاعب التونسي الشاب الذي يمتلك قدرات فنية عالية.

ورغم أن مارسيل كولر رحّب برحيل كريستو على سبيل البيع النهائي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن مسئولى الأهلي يرغبون فى إقناع اللاعب بتجديد عقده وانتقاله لأحد الأندية المصرية أو الخارجية على سبيل الإعارة ثم يعود بعدها للأهلي.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسات خاصة ومكثفة بين مسئولو الأهلي واللاعب التونسي صاحب 21 عاماً من أجل حسم مصيره في الموسم المقبل لاسيما وأن اللوائح تمنع قيد اللاعب تحت السن بقائمة الأهلي كما حدث الموسم الماضي والحالي، فلابد من قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول أو رحيله نهائياً أو على سبيل الإعارة.

ويتطلع مسئولو الأهلي للإبقاء على كريستو ضمن قائمة الفريق حتى لو رحل لمدة موسم أو أثنين على سبيل الإعارة، وستشهد الفترة المقبلة حسم هذا الملف مع اللاعب الذي يميل أكثر لفكرة الرحيل النهائي بسبب طريقة معاملة كولر له وتجاهله التام رغم إجتهاد في الملعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.



وحقق الاهلى فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الجونة في اللقاء الذى جمعهم مساء السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.



يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامى ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة الأهلى والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلى والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الاهلى في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.