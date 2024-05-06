شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يفاضل بين زيزو وعاشور وعبد المنعم فى القائمة النهائية للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بين الثلاثى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ثنائى الأهلى لضم اثنين منهم فى القائمة النهائية لأولمبياد باريس، بجانب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الذى تأكد انضمامه للقائمة بعد موافقة ناديه.

ويحسم ميكالى أسماء الثلاثة الكبار في قائمة الفراعنة قبل 3 يوليو المقبل، وهو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي على مواجهة الأرجنتين وديًا الشهر المقبل، ضمن التحضيرات الأخيرة للمشاركة في في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

جاذ ذلك بعدما رفض البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مواجهة منتخب اليابان وديًا فى معسكر الفراعنة المقبل، المقرر إقامته فى شهر يونيو على هامش الأجندة الدولية.

وكان اتحاد الكرة، في وقت سابق، قد تلقى عرضاً من نظيره الياباني لمواجهة المنتخب الأولمبى ودياً فى شهر يونيو المقبل استعداداً لأولمبياد باريس.

وبجانب العرض الياباني كان اتحاد الكرة فد تلقى عروضا سابقة من منتخبات الأرجنتين وباراجواى وأوكرانيا لمواجهة المنتخب الأولمبى، بجانب دورة تولون بمشاركة 12 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات وصيف كأس أسيا واسبانيا والدومينيكان.