شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة وتقدم سلمى هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ36 على التوالي والـ 246 فى تاريخها.

بينما استقرت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز في الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث بعد الإصابة الأخيرة التي تعرضت لها وحرمتها من المشاركة في بطولة الجونة الدولية.

وتقدمت سلمى هاني إلى المركز الـ 11 لتقترب من قائمة التوب 10.

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ نور الطيب

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- الأمريكية أماندا صبحي

10ـ روان العربي