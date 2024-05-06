شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يضمن ميدالية لمصر فى الجائزة الكبرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما أحرز محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال، المقامة حاليًا في كولومبيا خلال الفترة من 3 حتى 5 مايو الجاري.

وحقق السيد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي من المجري جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 5-15.