محمد السيد يحصد برونزية بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة بكولومبيا

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القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال، المقامة حاليًا في كولومبيا خلال الفترة من 3 حتى 5 مايو الجاري.

وحقق السيد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي من المجري جيرجلي سيكلوسي بنتيجة 5-15.

وخاض محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، مباريات قوية على مدار البطولة من دور الـ 64 الرئيسى وذلك باحتلاله المركز الـ 13 عالميًا.

وفاز السيد في دور الـ 64 على لاعب إيطاليا بنتيجة 15-11، ثم استطاع السيد الفوز في دور الـ 32 على لاعب الصين بنتيجة 13-12.

وفي دور الـ64 فاز محمد السيد على بطل إيطاليا بنتيجة 15-11 ثم تمكن من تحقيق الفوز على بطل الصين في دور الـ32 بنتيجة 13-12.

واستطاع السيد الفوز في دور ثمن النهائي على بطل إيطاليا بنتيجة 15-12 ثم تمكن من الفوز على بطل الفرنسي المصنف السادس عالميًا يانيك بوريل في دور ربع النهائي بنتيجة 15-14، قبل أن يخسر من بطل المجري في نصف النهائي و يحصد برونزية الفردي.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من محمد السيد، محمد ياسين، احمد السيد، محمود محسن، ويقود المنتخب الوطني فنيا مدري ساندرو كومو.