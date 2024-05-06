كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد وقمة بين الهلال والأهلي.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 6-5-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى الدوري المصري والسعودي، بالإضافة لمواجهات مُثيرة بالدوري الإنجليزي والإيطالي.

ففي الدوري المصري تقام مباراتين اليوم، المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش بملعب "برج العرب"، وبيراميدز يستضيف مودرن فيوتشر على ملعب استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وفي منافسات الدوري الإيطالي، تقام مباراتين بين ساليرنيتانا وأتالانتا على ملعب "أريكي"، وأودينيزي أمام نابولي بملعب "داتشيا ارينا"، في إطار الجولة الـ35.

وفي الدوري الفرنسي، يلتقي فريق ليون مع نظيره ليل، في الجولة الـ 32، بملعب "بيار موروا".

كما يشهد ملعب "الجوهرة المشعة" مواجهة مثيرة بين الهلال والأهلي في قمة قوية بالدوري السعودي، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرين من "دوري روشن".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك، في إطار الجولة الأولى من مواجهات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

بيراميدز ضد فيوتشر اف سي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

طلائع الجيش ضد المصري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد أتالانتا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد نابولي، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

ليل الفرنسي ضد أولمبيك ليون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

الهلال ضد الأهلي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

الأهلي ضد الزمالك، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".