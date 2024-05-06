موقف شوبير والشناوي من مباراة الاتحاد السكندري بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

واشتكى مصطفى شوبير من الإصابة في العضلة الضامة عقب مواجهة الجونة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

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ويسابق الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقيادة أحمد جاب الله الزمن؛ من أجل تجهيز شوبير لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الثلاثاء.

في الوقت ذاته طالب محمد الشناوي السويسري مارسيل كولر، بضرورة إشراكه في المباريات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة في الكتف.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على حساب فريق الجونة بثلاثية دون رد، حيث ارتقى للنقطة الـ27 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ تقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.