كولر يستقر على بديل علي معلول في الاهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على بديل علي معلول في الفريق؛ والذي اقترب من إعلان اعتزاله داخل المارد الأحمر.

وعرض مسئولو الأحمر الدولي المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي والوداد الأسبق، على السويسري مارسيل كولر لتعويض الدولي التونسي علي معلول، حيث أبدى موافقته على ضم اللاعب.

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ويكثف مسئولو النادي الاهلي من محاولاتهم في الوقت الحالي لضم بديل لعلي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن علي معلول سيجدد لم يجدد تعاقده مع الفريق الأحمر حتى الآن.

وحسب موقع “لو سبورت 360″ المغربي فإن مسئولو النادي الاهلي فتحوا خطًا من المفاوضات مع يحيى عطية الله ليكون بديلُا لعلي معلول في مركز الظهير الأيسر”.

واختتمت الصحيفة: “مسئولو الاهلي وضعوا يحيى عطية الله على رأس أولوياتهم في حالة لم يتم التجديد لمعلول”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ تقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.