إنريكي يعلق على مواجهة العودة أمام دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - علق لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على مواجهة العودة أمام بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة، في المباراة التي شهدها ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

تصريحات إنريكي

وكشف إنريكي عن استعداداته لمواجهة الغد أمام بوروسيا دورتموند، حيث قال في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد سيكون دور الجماهير مهم للغاية بالنسبة لنا من أجل التأهل إلى النهائي، نريد أن نحتفل معًا".

وأكمل: "الجملة الوحيدة التي أعرفها باللغة الفرنسية هي، سوف نفوز، هذا كل ما أعرفه".

وتابع إنريكي تصريحاته: "بالطبع، سنبحث عن صناعة الفرص وتسجيل الأهداف مهما كان الأمر، عقليتنا لن تتغير، مهما كانت النتيجة سيكون هذا هو أسلوبنا ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين".