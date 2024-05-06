إنريكي يهاجم الصحافة الإسبانية: "السلبية تأتي منهم"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الصحافة الإسبانية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

جاء هجوم إنريكي على الصحافة الإسبانية، بسبب سؤال وجهه أحد الصحفيين الإسبان حول احتمالية فشل البي أس جي في الصعود للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

وقام الصحفي الإسباني بتوجيه سؤالًا حول احتمالية فشل باريس سان جيرمان في التأهل للدور النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "الحديث بتلك السلبية ليس بمفاجأة لأنه من صحفي إسباني".

وتابع إنريكي: "بالتأكيد، الحياة ستستمر وستشرق الشمس وهو أمر رائع دائمًا في باريس، سنحيي الخصم حتى ولو لم يستحق ذلك".