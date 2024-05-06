تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل بوروسيا دورتموند استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

وحقق بوروسيا دورتموند الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، في المواجهة التي استضافها ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

تشكيل دورتموند المتوقع أمام باريس

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: ماتس هوميلز - إيان ماتسين - جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك.

الوسط: إميري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت.

الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

موعد مباراة باريس ودورتموند والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "حديقة الاَمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.