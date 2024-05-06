نجم بايرن ميونخ مهدد بالغياب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتوالى الصدمات على نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد أن أصبح لاعبه مهددا بالغياب عن مباراة ريال مدريد المقررة الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسبما أفادت شبكة “توك سبورت” البريطانية، هناك الشكوك تحوم حول لحاق المدافع الإنجليزي إيرك داير، لاعب نادي بايرن ميونخ، بالمباراة المرتقبة على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد إصابته في الرأس.

وتعرض الدولي الإنجليزي لجرح في الرأس مما أدى إلى حدوث نزيف، وذلك خلال المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام شتوتجارت في البوندسليجا، بنتيجة (3-1).

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وكان النادي البافاري قد أعلن، أمس الأحد في بيان طبي، أن لاعبه البرتغالي رافائيل جيريرو، أصيب خلال مواجهة شتوتجار، مما أدى إلى استبداله في الدقيقة 17.

وأضاف البيان أن بايرن ميونخ، يخسر خدمات المدافع البرتغالي، في المباريات المقبلة، بعدما تبينت معاناته من إصابة في الكاحل.

ويستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره بايرن ميونخ يوم الأربعاء القادم، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت نتيجة الذهاب بين الفريقين على ملعب “أليانز أرينا”، بالتعادل الإيجابي 2-2.