ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب الملاعب الأوروبية، لمشاهدة مباريات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2023 – 2024.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بارك دي برنس” معقل الفريق الباريسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

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وحسم فريق بروسيا دروتموند مباراة الذهاب، أمام فريق باريس سان جيرمان، بالفوز بنتيجة 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الأخر تقا مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ، بعد غد الأربعاء، على ملعب “بارك دي برنس” معقل الفريق الباريسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريقين في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1-كيليان مبابي – باريس سان جيرمان 8

1-هاري كين – بايرن ميونخ 8

3- إرلينج هالاند – مانشستر سيتي 6

3-أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد 6

5 -جالينو – بورتو 5

5 -فينيسيوس جونيور – ريال مدريد 5

5 – رودريجو – ريال مدريد 5

5-فيل فودين – مانشستر سيتي 5

5 -جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي 5

5-راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد 5

5 -ألفارو موراتا – أتلتيكو مدريد 5

12- جود بيلينجهام – ريال مدريد 4

12-بوكايو ساكا – آرسنال 4

12- جابرييل جيسوس – آرسنال 4

12- إيفانيلسون – بورتو 4

12 -دانيلو سيكان – شختار 4

12-لياندرو تروسارد – آرسنال 4

12-تشيرو إيموبيلي – لاتسيو 4

12-لويس أوبيندا – لايبزيج 4

20-جواو فيليكس – برشلونة 3

20-روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة 3

20- برايس مينديز – ريال سوسييداد 3

20 -فيران توريس – برشلونة 3

20-محمد اليونسي – كوبنهاجن 3

20 -جواو ماريو – بنفيكا 3

20 -خوسيلو – ريال مدريد 3

20 – نيكلاس فولكروج – بوروسيا دورتموند 3

20- سامويل لينو – أتلتيكو مدريد 3

20 -لوك دي يونج – أيندهوفن 3

20-لوكاس ليراجير – كوبنهاجن 3

20 -رافينيا – برشلونة 3

32 – عثمان بوكاري – النجم الأحمر 2

32 -شيرالدو بيكر – يونيون برلين 2

32 -بروما – سبورتنج براجا 2

32 -ماتيس تيل – بايرن ميونخ 2

32- جمال موسيالا – بايرن ميونخ 2

32-ماورو إيكاردي – جلطة سراي 2

32-بيدرو – لاتسيو 2

32-سانتياجو خيمينيز – فينورد 2

32-كاسيميرو – مانشستر يونايتد 2