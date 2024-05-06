حدث استثنائي في مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

تشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت شبكة BBC، أنه لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الحكم سيرتدي كاميرا اليوم أثناء تحكيم مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الإثنين.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.