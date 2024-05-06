كل ما يخص مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم “كورة 365″، كل ما يخص المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بوروسيا دورتموند الألماني، قد حسم مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويحتاج باريس سان جيرمان الفرنسي، للفوز بأكثر من هدفين من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة الإياب بين فريقي باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء القادم 7 مايو الجاري، على ملعب “بارك دي برنس” معقل الفريق الباريسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: إيمري، فابيان رويز، فيتينيا.

خط الهجوم: باركولا، مبابي، ديمبيلي.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ألكسندر مايير.

الدفاع: جوليان رايرسون – نيكلاس سولي – نيكو شلوتربيك – إيان ماتسين.

الوسط: صالح أوزجان – إيمري تشان.

أمامهم: دونيل مالين – جوليان براندات – جادون سانشو.

الهجوم: نيكلاس فولكروج.