"مش نجم في بلده".. تعليق مثير من الغندور على ارتداء معلول شارة قيادة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على ارتداء التونسي علي معلول لاعب فريق الأهلي، شارة قيادة الأحمر لأول مرة في المباراة الماضية أمام الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: "علي معلول يستاهل شارة قيادة النادي الأهلي، لأنه أعطى الكثير والكثير للفريق الأحمر، وكان مؤثرا بدرجة كبيرة في العديد من البطولات".

أضاف: "معلول ليس نجما في تونس، بل هو نجم لأنه يلعب في النادي الأهلي، والجميع يعلم القيمة الكبيرة للأحمر، وساعده مستوى اللاعبين الذين يلعبون بجواره".

أكمل: "ستجد علي معلول ليس أساسيا مع منتخب تونس، لأنه لا يجيد اللعب الدفاع بشكل كبير، عكس لعبه في الأهلي، يجد دائما المساندة الدفاعية والتغطية العكسية خلال وجوده في المهام الهجومية".

اقرأ أيضا:

"كان بيصارع على الهبوط لولا كرم ربنا".. رضا عبدالعال ينفعل ويوجه رسالة نارية بعد خسارة الزمالك

"أنا حزين جدا".. حكم دولي يعلق على قرار إلغاء هدف الزمالك وما فعله حارس سموحة

"احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري