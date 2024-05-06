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سام مرسي يهدي تأهله للدوري الإنجليزي الممتاز إلى الشعب الفلسطيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أهدى لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، تأهله مع فريق إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الشعب الفلسطيني.

وقال سام في تصريحات عبر قناة الحرة: "التأهل للبريميرليج يعد أمرا رائعا، وأهدي هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الفلسطينيون أرسلوا لي مقطع فيديو يدعمني رغم أنهم في موقف عصيب، هؤلاء الرجال أبطال حقيقيون".

الجدير بالذكر، استطاع سام مرسي قيادة فريق ايبسويتش تاون إلى الممتاز بعد غياب 22 عاما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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