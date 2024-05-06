أدار مباريات للأهلي وشهد تاريخ ميسي.. من هو سيمون مارتشينياك حكم مباراة الريال والبايرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك، لقيادة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وسبق للحكم البولندي وأن أدار 3 مواجهات للأهلي، حيث كانت أول مباراة في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك، وخسرها المارد الأحمر 2-1.

والمباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري موسم 2022، وفاز بها الأهلي 3-0، أما اللقاء الثالث كان في كأس العالم للأندية الماضي أمام فلومينينسي وخسر المارد الأحمر 2-0.

وكانت المباراة الأبرز في مسيرة الحكم الدولي، سيمون مارتشينياك، هي نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والتي حصد فيها ليونيل ميسي لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

بجانب إدارة مباراة فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/23.

ويلاقي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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