مصطفى فتحي ضد علي ياسر.. تشكيل مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء.

وأعلن المدير الفني الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مدرب فيوتشر "تامر مصطفى" تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط دفاع: محمود شعبان - محمود رزق - على الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - ايموراني حساني - عمرو السيسي - محمد فاروق - علي زعزع.

خط هجوم: علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - احمد كباكا - محمد صادق - محمد محمود - محمد ربيعة - ايبا - خالد رضا - أحمد عاطف -باسم علي.

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري السلة

"موقف الشناوي وعودة الثنائي".. تطورات جديدة في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري