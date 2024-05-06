توماس مولر: مواجهة ريال مدريد ستكون مختلفة.. ويمكننا اللعب أمامهم بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، على أن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون مختلفة بشكل كبير عن مواجهة الذهاب التي جمعت بين الفريقين.

ويلاقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشر مساءً، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم مواجهة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" بألمانيا.

وقال مولر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد كانت مميزة للغاية، والأجواء كانت رائعة، ولكن المؤسف أننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، على الرغم من الأداء القوي الذي ظهرنا به في اللقاء".

وأضاف: "لدي حماس كبير لمعرفة كيف سيكون الأمر في مباراة العودة بملعب "سانتياجو برنابيو"، خاصة وأن كرة القدم تلقى أهمية خاصة في مدريد، وهو ما يظهر بقوم في مثل هذه المباريات".

وتابع: "الريال فريق كبير ولديه لاعبين مميزين، ولكن يمكننا أيضاً اللعب أمامهم بشكل جيد، وفي النهاية سيتم تحديد الفريق الفائز من خلال المباراة".

واختتم: "مباراة الإياب ستكون متكافئة بدرجة كبيرة بين الفريقين، وهذه المباريات تنتهي في لحظات وتفاصيل صغيرة".

ويلتقي الفائز من مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني.