"هناك أمور تحدث خلف الكواليس".. قائد ليفربول يتحدث عن مستقبله مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب الهولندي فيرجل فان دايك قائد فريق ليفربول الإنجليزي، عن فخره الشديد بما قدمه مع الريدز حتى الآن، مشيراً إلى موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهى عقد فيرجيل فان دايك مع فريق ليفربول، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وشهدت الفترة الأخيرة، العديد من التكهنات حول مستقبل اللاعب، رفقة فريق ليفربول، خاصة مع رحيل المدرب يورجن كلوب عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "BBC" البريطانية: "الفريق يمر بمرحلة انتقالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رحيل يورجن كلوب بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "النادي مشغول بمن سيكون المدرب المقبل للفريق، وهذا هو التركيز الأكبر في الوقت الحالي".

وتابع: "ليس هناك أي أخبار بشأن تجديد تعاقدي مع الفريق حتى الأن، ولكني سعيد بتواجدي هنا، وفخور بما قدمته رفقة الفريق طوال السنوات الماضية".

وتابع: "سيكون هناك الكثير من الأخبار بنهاية الموسم الحالي وبالتأكيد الأمر سيكون عاطفياً، ولكن هذه هي الحياة، وهناك الكثير من الأمور التي تحدث خلف الكواليس".

واختتم: "تركيزنا ينصب في الوقت الحالي، على المباريات المتبقية في المسابقة فقط".

وخاض فان دايك 46 مباراة رفقة فريق ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.