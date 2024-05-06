نجم ليفربول يثير غضب الجماهير بتصرف غريب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن لاعب ليفربول قد قام بتصرف مثير، أغضب جماهير الريدز، بعد الأنباء عن رحيله في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لـ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأوروجوياني، داروين نونيز، قد قام حذف جميع صوره بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب قام بهذه الحركة، بعد أن شنت جماهير لفربول هجومًا حادًا عليه، بسبب إضاعته للكثير من الفرص في المباريات الحاسمة الآخيرة للريدز، والتي اعتبرها البعض هي السبب في خسارة ليفربول الدوري هذا الموسم.

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وواصلت أن نونيز قام بالإبقاء على صوره رفقه منتخب بلاده الأوروجواي، مما يعني احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد داروين نونيز رفقة ليفربول في صيف 2028، ولكن أشارت التقارير منذ عدة أيام أن نادي برشلونة يفاوض ليفربول من أجل ضم اللاعب في الصيف القادم.

وشارك نونيز رفقة ليفربول هذا الموسم في 52 مباراة، وسجل 18 هدف وصنع 13.