مفاجآت في قائمة الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري.. غياب معلول

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الاهلي ضد نظيره الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وستقام مباراة الاهلي ضد الفريق السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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ويقع المارد الأحمر في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يقع الاتحاد السكندري في المرتبة الخامسة بـ32 نقطة.

وشهدت القائمة استبعاد، محمد الشناوي، كريم الدبيس، علي معلول، خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

قائمة الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- محمود الزنفلي- مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني- عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- محمود متولي- رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية- محمد مجدي أفشة- إمام عاشور- أحمد نبيل كوكا- كريم فؤاد- أكرم توفيق- كريم نيدفيد- محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- وسام أبو علي- أنتوني موديست- محمود كهربا.